Vor knapp drei Wochen ereignete sich in Berlin-Hellersdorf ein tragischer Verkehrsunfall. Vier Vereine rufen nun diese Woche zu einer Mahnwache auf, um dem Opfer zu gedenken.

Am 06.10. wurde eine 66-jährige Frau beim Überqueren der Straße an der Ecke Zossener Straße / Kastanienallee von einer Straßenbahn erfasst. Trotz Reanimierungsversuche durch Ersthelfer und Rettungskräfte starb die Frau noch am Unfallort.

am Samstag, den 29.10. um 16 Uhr an ebenjener Ecke Zossener Straße / Kastanienallee in Der Verkehrsclub Deutschland Landesverband Nordost e.V. informierte in einer Pressemitteilung über eine geplante Mahnwache. In gemeinsamer Organisation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Landesverband Berlin e.V., Changing Cities und dem Fachverband Fußverkehr Deutschland e.V. soll der Verstorbenenin Berlin -Hellersdorf gedacht werden. Es können gerne Kerzen und Blumen mitgebracht werden.

Die vier Vereine fordern außerdem eine sicherere Infrastruktur im Sinne der #VisionZero – keine Toten und Schwerverletzten mehr im Straßenverkehr –, die Einrichtung einer Unterstützungsstelle für Hinterbliebene und die Errichtung eines Gedenkortes, der gleichzeitig als Mahnung dienen soll.