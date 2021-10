„Ich komme aus der Ecke hier – aus Brandenburg“, sagt Norman Ebel in der bekannten TV-Show The Voice auf Germany auf die Frage, woher er kommt. Seine Ecke, das sind der Barnim und Märkisch-Oderland – genauer gesagt Sydower Fließ, der Ort, in dem er wohnt, und eben der Landkreis, in dem er ...