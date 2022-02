Autofahrer, die nachts oder am frühen Morgen zwischen Ost- Brandenburg und Berlin unterwegs sind, müssen sich womöglich auf längere Fahrzeiten oder Umwege einstellen.

Wie der Landesbetrieb Straßenwesen mitteilte, muss die westliche Seite der Anschlussstelle Berlin-Hohenschönhausen am Berliner Ring von Donnerstag, 24. Februar, 22 Uhr, bis Freitag, 4. März, 6 Uhr, insgesamt zweimal für jeweils etwa zwei Stunden gesperrt werden. Voraussichtlich werden folgende Termine genutzt: Nacht vom 24. zum 25. Februar sowie die Nacht vom 1. zum 2. März.

Die empfohlenen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Die Ausfahrt kann über die Anschlussstelle Berlin-Marzahn und Altlandsberg erfolgen. Für die Auffahrt auf die A10 in Richtung AD Spreeau wird folgender Streckenverlauf empfohlen: Auffahrt über die Anschlussstelle Berlin-Hohenschönhausen in Richtung Prenzlau/Hamburg, Autobahndreieck Barnim und A11. An der Anschlussstelle Bernau-Süd abfahren und in Richtung Autobahndreieck Barnim wieder auf die A 11 auffahren – weiter auf die A10 in Richtung AD Spreeau.

Grund für die Sperrung sind laut dem Landesbetrieb Straßenwesen Großraum- und Schwerlasttransporten zum Windpark Beiersdorf in Märkisch-Oderland.