Vorboten des Straßenbaus: An der Ecke Karl-Liebknecht-/Fürstenwalder Straße in Alt-Rüdersdorf ist der Wasserverband bereits am Wirken. Ab Mitte November bis Oktober 2021 wird die Liebknecht-Straße zwischen Woltersdorfer und Fürstenwalder Straße saniert. © Foto: Uwe Spranger