Vier Millionen Menschen werden in jedem Jahr in Märkisch-Oderland mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zu Schule und Arbeit, zum Sport und zum Einkaufen gefahren. Davon nutzt knapp ein Viertel der Fahrgäste, nämlich 900.000, auch die Straßenbahn in Strausberg.

Die Tram ist für den Ö...