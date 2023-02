Gegen 2 Uhr am Dienstagmorgen (7.2.) wurden die Beamten von der Polizeidirektion Ost informiert, dass sich Unbekannte an der Shell-Tankstelle in der Karl-Marx-Straße zu schaffen machten. Die Polizisten nahmen unverzüglich die Fahrt in Richtung Einsatzstelle auf. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, waren die Einbrecher schon über alle Berge. Ein daraufhin ausgelöste Fahndung brachte jedoch keinen Erfolg.

Die Täter hatten versucht, mit unbekannten Werkzeugen die Tür der Tankstelle aufzubrechen. Dies gelang ihnen aber nicht. Trotzdem hatten sie einen immensen Schaden hinterlassen. Die Polizei gibt nach ersten Schätzungen eine Schadenshöhe von 15.000 Euro an.

Die Kriminaltechniker waren noch in der Nacht vor Ort und sicherten Spuren am Tatort. Die Tankstelle hat trotz des Einbruchversuchs am Dienstagmorgen ganz normal für die Kunden geöffnet.