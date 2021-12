30 Geschäfte in ganz Deutschland sind am „Kauf lokal“-Tag von Kunden zu Lieblingsläden gewählt worden. Einer dieser Kundenlieblinge befindet sich seit neun Jahren inmitten von Strausbergs Altstadt: der Baby- und Kinderladen Gänseblümchen in der Großen Straße.

Zur Preisverleihung am 18. Nov...