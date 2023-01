Winterdienst: In der aktuellen Saison war dieser im Randberliner Raum erst bei wenigen Gelegenheiten im Dezember nötig. Die erneute Einsatzbereitschaft dieser Tage stellt die Straßenmeisterei in Rehfelde vor größere Herausforderungen. Was ist der Grund? (Symbolbild) © Foto: Matthias Bein/dpa