Auf dem Cover des Buches schaut ein Mann unbestimmten Alters ins Publikum. Der Wunsch, dringend etwas erklären zu wollen, ist an seinen Gesichtszügen, seiner Gestik abzulesen. Genau so ist Steffen Reiche in Erinnerung geblieben: Ein Politiker der Wende, der erste SPD-Vorsitzende in Brandenburg, Kultur-, später Bildungsminister – ein Umtriebiger, ein Getriebener, ein vorzeitig aus dem Blickfeld Geratener. In dem Buch „Tief träumen und hellwach sein“ blickt der 60-Jährige auf ein bewegtes Leben als Politiker und Pfarrer zurück.

Geboren und aufgewachsen ist Steffen Reiche in Potsdam-Babelsberg, nah an der Mauer, unweit der Defa-Studios, wo sein Vater arbeitete. Reiche schreibt von sich als einem Kind, das unangepasst war, sich vom System gegängelt fühlte und Sorge hatte, nicht das Abitur machen zu dürfen.

Todesängste, Trost im Glauben, der Wunsch Regisseur zu werden, den er sich aus dem Kopf schlug und dann das Theologiestudium mit einer Unterbrechung, Zweifeln und einer Tischlerlehre. Das alles beschreibt der Autor wortreich ohne emotionale Nähe zuzulassen.

Gründung der SDP in Schwante

Bei einem Geburtstagsbesuch in Westdeutschland Mitte der 1980er entdeckt Reiche die SPD für sich. Ende der 1980er verfasst er einen Aufsatz über die Notwendigkeit, in der DDR wieder eine sozialdemokratische Partei zu gründen. Über Umwege findet er Kontakt zu jener Gruppe, die in der Wendezeit genau das vorhat und am 7. Oktober 1989 die Sozialdemokratische Partei in der DDR (SDP) im Pfarrhaus von Schwante (Oberhavel) gründet. Der Zufall will es, dass Reiche unmittelbar im Anschluss daran, einen Verwandtenbesuch im Westen antreten kann und der SPD der Bundesrepublik die Gründung einer kleinen Schwester in der DDR verkündet.

Erich Honecker tritt just in der Zeit in Ostberlin zurück und Reiche wird zu einer Sondersendung der ARD mit Kanzleramtsminister Rudolf Seiters, Helmut Schmidt und Oskar Lafontaine eingeladen – ein authentischer Ostdeutscher, der vor der westdeutschen Politprominenz das Geschehen in der DDR erklären soll und nebenbei das Gesicht der neu gegründeten SDP ist.

Neugründung des Landes Brandenburg

Es muss eine skurrile Situation gewesen sein, wie der junge schlaksige Mann aus dem Osten in einer Jacke aus Lederflicken in die Öffentlichkeit gespült wurde. Aber einen distanzierten, süffisanten Rückblick gönnt sich der Autor nicht und verliert sich im Aufzählen der Namen all derjenigen Größen, die ihm begegneten.

30 Jahre Brandenburg Als Brandenburg seinen ersten Landtag wählte Potsdam Nach der bewegten Wendezeit folgt die nicht minder aufregende Neugründung des Landes Brandenburg. Steffen Reiche gibt sein Pfarramt in Christinenhof bei Trebbin auf und widmet sich dem Aufbau des Landesverbandes der SPD. Als 30-Jähriger bewirbt er sich um den Vorsitz der Partei und setzt sich gegen mehrere Bewerber durch. Größter Konkurrent ist Jochen Wolf, später Bauminister und in mehrere Skandale verwickelt. Die erste Aufgabe des neuen Parteichefs ist die Suche nach einem Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen 1990.

Auf Manfred Stolpe lässt Steffen Reiche nichts kommen

Erste Wahl ist SPD-Bundesvorsitzender Hans-Joachim Vogel, der jedoch ablehnt, ebenso wie der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg Hans-Ulrich Klose. Erst danach wird Manfred Stolpe ins Auge gefasst, lebhaft empfohlen von NRW-Ministerpräsident Johannes Rau. In der Vorstandssitzung, so schreibt Reiche, ist Rainer Speer, der spätere Chef der Staatskanzlei und Finanzminister nicht begeistert: „Nicht noch nen Kirchenfuzzi“ soll Speer ausgerufen haben.

Auf Stolpe lässt Steffen Reiche nichts kommen, beschreibt ihn als seinen Mentor die ganzen 1990er über, mit dem er durch das Land zu den Brandenburgern fährt und der ihm das Einmaleins des Verhandelns beibringt. Ende der 90er ist zu lesen, sei er im erfolgreichen Tandem zwischen ihm und Stolpe Reiche zum Kronprinz gereift.

Wenn im Rückblick die vielen Parteitage und programmatischen Diskussionen in der SPD aufgezählt werden, muss das als die Kritik des früheren Parteichefs an der heutigen brandenburgischen SPD gelesen werden, die nur noch selten zusammenkommt und dann auch meist um emotionslos vorher glattgeschliffene Papier abzusegnen.

Mitte der 1990er wird aus dem kulturbegeisterten Theologen der Kulturminister. Reiche erinnert sich, wie er für eine baupolizeilich gesperrte Kirche in Milow (Havelland) die Idee hat, eine Sparkasse als Nutzer zu gewinnen, um den Abriss zu verhindern. Das Industriemuseum im ehemaligen Stahlwerk in Brandenburg an der Havel setzt er gegen Widerstände in der Stadt und in der eigenen Partei durch.

Verdrängte Episode der Politik

1999 wird Reiche Bildungsminister. In seinem Rückblick wirft er ein Schlaglicht auf eine inzwischen vergessene oder verdrängte Episode sozialdemokratischer Politik. Der Sparzwang zu Beginn der SPD-CDU-Koalition wird just im Bildungsbereich, genauer in der Kinderbetreuung ausgelebt. Der Rechtsanspruch auf Betreuung bis zum zwölften Lebensjahr wird in dieser Zeit gegen den Willen des neuen Ministers aufgegeben, 60 Millionen D-Mark pro Jahr eingespart und ein kompliziertes Verrechnungssystem mit den Kommunen eingeführt, das bis heute mehr schlecht als recht funktioniert. Bildungspolitik sei damals kein Schwerpunkt gewesen und erst nach dem Schock der PISA-Studien in den Blickpunkt geraten.

30 Jahre Brandenburg Matthias Platzeck – ein Politikerleben zwischen Erfolgen und Niederlagen Potsdam Im Jahr 2000, nach dem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl 1999, wird Matthias Platzeck zum neuen SPD-Chef gewählt. In Reiches Buch wird das nur kurz behandelt und der Eindruck erweckt, als wäre das ein reibungsloser Übergang auf Initiative des scheidenden Parteichefs gewesen. Dabei gab es damals erhebliche innerparteiliche Auseinandersetzungen und die Drohung von Gegenkandidaturen, bevor der Wechsel an der Spitze über die Bühne gehen konnte.

2004 holt ihn Platzeck nicht ins Kabinett

Reiche schwelgt in Erinnerungen, wie viele Ideen er damals entwickelte um bundeseinheitliche Standards zu initiieren, die Lehrer bei den Veränderungen mitzunehmen und Ruhe ins System zu bringen. Letzteres war schon damals umstritten. Immer wieder hieß es, dass eine Neuerung die andere jage und Lehrer davon überfordert seien.

Nach der Wahl 2004 entscheidet sich Ministerpräsident Platzeck, Reiche nicht wieder ins Kabinett zu berufen. In seinem Buch schildert der Geschasste, wie er die Botschaft erst nicht glauben kann, wie er um ein weiteres Jahr im Amt bettelt, um den anstehenden Vorsitz der Kultusministerkonferenz ausüben zu können, wie er sich bei Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn beschwert und selbst der ehemalige Bundespräsident Johannes Rau sich für ihn einsetzt. Es hilft nichts.

Die letzten Kapitel des Buches beschreiben die Zeit im Bundestag. Wieder engagiert sich der Potsdamer für mehrere Projekte, schien rastlos unterwegs gewesen zu sein. Bei der Wahl 2009 verliert er seinen Wahlkreis in der Lausitz und entscheidet, sich aus der Politik zurückzuziehen und zu seinem Beruf als Pfarrer zurückzukehren. Den geschilderten Problemen in verschiedenen Gemeinden kann ein Außenstehender nur schwer folgen.

Ruhe in der Kirchengemeinde

Am Ende des Buches vermittelt Reiche den Eindruck, in seiner jetzigen Gemeinde in Berlin-Nikolassee Ruhe gefunden zu haben. Angesichts dessen hätte man sich von Steffen Reiche ein Rückblick mit mehr Distanz, mit etwas Humor und neben all den politischen Reflektionen auch den Mut gewünscht, den Menschen mehr durchschimmern zu lassen, der auch nach rund 260 Seiten nicht so recht fassbar wird.