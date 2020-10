Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit sind in vielen Orten Deutschlands Feiern geplant - der zentrale Festakt in Potsdam steht in diesem Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie. Tausende Gäste werden am Samstag in der Stadt erwartet, wegen der Hygiene- und Abstandsregeln können aber nur 130 Gäste beim ökumenischen Gottesdienst (10.00 Uhr) in der Kirche St. Peter und Paul und 230 Gäste beim Festakt (12.00 Uhr) in der Metropolishalle in Babelsberg dabei sein. Dazu werden unter anderem die Spitzen des Staates und Ehrenamtler erwartet, die zu Bürgerdelegationen der Länder gehören. Geplant waren ursprünglich 680 Besucher in der Kirche und 1250 Gäste in der Halle.

Festakt in Potsdam mit Frank-Walter Steinmeier, Roland Kaiser und Mark Foster

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird beim Festakt die Hauptansprache halten. Gastgeber der Feiern ist Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) als amtierender Präsident des Bundesrates. Für die musikalischen Akzente in der Metropolishalle wollen Roland Kaiser, Mia, Mark Forster und das Filmorchester Babelsberg sorgen. Die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos führt durch das Programm, Fernsehmoderator Günther Jauch interviewt Gäste aus Ost und West. Das ZDF überträgt den Gottesdienst live, die ARD den Festakt.

Die Polizei will mit rund 2500 Beamten zur Einheitsfeier im Einsatz sein. Mehrere Demonstrationen sind angemeldet, darunter wollen Beschäftigte des Schaeffler-Werks Luckenwalde laut IG Metall vor der Halle demonstrieren. Der Auto- und Industriezulieferer will Stellen abbauen, für das Werk Luckenwalde ist auch ein Verkauf denkbar.

Feierstunde in Dresden

Nicht nur in Potsdam wird der Jubiläumstag gefeiert. In Dresden kommt der sächsische Landtag zu einer Feierstunde zusammen. In Magdeburg in Sachsen-Anhalt ist ein Konzert mit den Musikern und „Tatort“-Schauspielern Jan-Josef Liefers und Axel Prahl samt Bands geplant. Im Grenzort Mödlareuth an der Grenze von Thüringen und Bayern sind unter anderem ein ökumenischer Gottesdienst und eine Bürgerberatung zur Sichtung von Stasi-Akten vorgesehen.

Deutschlands Chöre singen zur Erinnerung der friedlichen Revolution

Zahlreiche Chöre und Kirchengemeinden in Deutschland wollen um 19.00 Uhr zeitgleich zur Erinnerung an die friedliche Revolution Lieder singen. Bei der Aktion unter dem Motto „Deutschland singt“ stehen zehn Lieder aus Ost und West auf dem Programm. Ab 18.45 Uhr ist ein Livestream von der Nikolaikirche in Leipzig mit Zeitzeugen geplant.