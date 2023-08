Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen auf der Autobahn A10 einstellen. Seit Donnerstag, 3. August, 13 Uhr ist die A10 vom Autobahndreieck Werder bis zur Anschlussstelle Groß Kreutz in Fahrtrichtung Autobahndreieck Havelland voll gesperrt.

Das teilt die Autobahn Nordost GmbH mit. Grund: Bauarbeiten an der Fahrbahn.

Spontane Sperrung A10

Die Reparaturarbeiten sollen voraussichtlich bis Freitagabend, 4. August, andauern. Wie Ralph Brodel von der Autobahn Nordost GmbH am Vormittag mitteilte, soll die Sperrung voraussichtlich bis 18 Uhr verlängern.

Durch Bauarbeiten an der Brücke „BW56“ waren Teile der Fahrbahn abgesackt, so die Information der Autobahn Nordost GmbH. Zunächst wurden die Schäden begutachtet. „Es hat sich herausgestellt, dass sich das Erdreich gelockert hat und weggesackt ist“, erklärte Autobahnsprecher Brodel. Deshalb würden jetzt Bohrlöcher gesetzt und mit schnell härtendem Beton gefüllt, damit der Untergrund die nötige Festigkeit bekommt, so Brodel.

Mögliche Umfahrungen sind: aus Richtung A2 ab Lehnin über Groß Kreutz, und vom Südlichen Berliner Ring kommend ab Glindow über Werder (Havel).

Weitere Maßnahmen am Wochenende vom 18. bis 21. August

Die Brücke stammt aus dem Jahr 1937. „Sie hat 90 Jahre gute Dienste geleistet“, so Brodel. Doch jetzt müsste sie erneuert werden. In zwei Wochen soll eine Hälfte zurückgebaut werden. Dazu sind am Wochenende vom 18. bis 21. August weitere umfangreiche Maßnahmen geplant. „Der Brückenabbruch des sogenannten Bauwerks 56 an der A10 über die B1 wird nur halbseitig durchgeführt“, teilt der Autobahnsprecher mit. Dazu muss die B1 gesperrt werden.