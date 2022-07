Blockaden von Klimaschutz -Demonstranten in Berlin haben erneut zu Behinderungen im Berufsverkehr geführt. Nach Polizeiangaben haben 43 Aktivistinnen und Aktivisten am Freitagmorgen auf der A113 an der Autobahnausfahrt Sachsendamm im Stadtteil Schöneberg demonstriert. 24 von ihnen hätten sich an der Fahrbahn festgeklebt. Dafür wurden unterschiedliche Mittel genutzt, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Neben Sekundenkleber und Schnellkleber verwendeten einige Teilnehmer auch Schnellbeton.