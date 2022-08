„Bitte weit aufmachen“: Diesen Satz bekommen Patienten in einigen Landkreisen immer weniger zu hören, da es an Zahnärzten fehlt. Eine zahnmedizinische Fakultät an der MHB Neuruppin könnte das Nachwuchs-Problem lindern – ihr Aufbau wird immer wahrscheinlicher. © Foto: Markus Scholz/dpa