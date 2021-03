Immer wieder werden in den drei Kernzonen ganz im Osten Brandenburgs tote Wildschweine gefunden, die an der gefährlichen Afrikanischen Schweinepest (ASP) gestorben sind. Und spätestens seit an dem Schutzzaun, den Brandenburg genau wie Sachsen und Vorpommern entlang der Grenze errichtet hat, immer ...