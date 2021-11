In Brandenburg soll ab Mittwoch, 24.11.21, eine neue Verordnung gelten – am Dienstag will das Kabinett über schärfere Corona-Regeln entscheiden. Grund dafür ist die wachsende Belastung von Krankenhäusern und deren Intensivstationen. Unter anderem sollen Ausgangsbeschränkungen anstehen.

Welche neuen Corona-Regeln werden für Brandenburg beschlossen?

werden für Brandenburg beschlossen? Für wen und wann könnte die nächtliche Ausgangssperre gelten?

gelten? Welche Landkreise gelten als Corona-Hotspots ?

? Alle Infos zur möglichen Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte in Brandenburg im Überblick.

Neue Corona-Regeln in Brandenburg: Was gilt ab dem 24.11.21?

Am Dienstag entscheidet die Runde über die Ausweitung der 2G-Regel auf den Einzelhandel mit Ausnahme von Supermärkten und anderen Läden des notwendigen Bedarfs. Diese erlaubt den Zugang nur Geimpften und Genesenen, nicht aber Getesteten. Die 2G-Regel gilt bereits in Gaststätten, Theatern, Kinos, Konzerthäusern und Freizeitbädern. Alle Infos zu den anstehenden Corona-Maßnahmen im folgenden Artikel:

Ausgangssperre in Brandenburger Hotspots soll kommen

Es ist eine Ausgangsbeschränkung von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr geplant, wenn in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt die Sieben-Tage-Inzidenz über 1000 und die Auslastung der Intensivbetten landesweit bei über zehn Prozent liegt. In drei Kreisen im Süden überschreitet die Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche – die 1000er Marke.

Hotspots in Brandenburg: Diese Stadt- und Landkreise sind aktuell betroffen

Momentan (Stand 22.11.2021) weisen in Brandenburg drei Landkreise eine Inzidenz von über 1000 auf. Liegt die Auslastung der Intensivbetten zusätzlich landesweit über 10 Prozent, könnte die neue Verordnung ab Mittwoch in diesen sogenannten „Hotspots“ Ausgangssperren für Ungeimpfte verhängen.

Diese drei Landkreise in Brandenburg haben am 22.11.21 eine Inzidenz von über 1000:

LK Elbe-Elster: 1310,8

LK Oberspreewald-Lausitz: 1247,3

LK Spree-Neiße: 1015,8

Ausnahmen bei der Ausgangssperre in Brandenburg – Was ist ein triftiger Grund?

Was in der neuen Verordnung in Brandenburg als „triftiger Grund“ gelten wird, ist noch nicht verkündet worden. Klar ist aber, was im vergangenen Jahr galt, als eine Ausgangssperre beschlossen wurde. Im Jahr 2020 war es erlaubt, aus folgenden Gründen das Haus oder die Wohnung zu verlassen:

Weg zur Arbeit

ehrenamtlicher Einsatz bei der Feuerwehr, dem Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Arzt- und Tierarztbesuche

Begleitung von unterstützungsbedürftigen Personen und Minderjährigen

Begleitung Sterbender und von Personen in akut lebensbedrohlichen Zuständen

Handlungen zur Versorgung von Tieren, also beispielsweise Hundespaziergänge

Essen abholen oder Einkaufen gilt übrigens nicht als „triftiger Grund“.

Kontrollen, Strafen und Bußgelder beim Verstoß gegen die Ausgangssperre in Brandenburg

Die Polizei führt in der Regel in den Städten mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung die Kontrollen der Impf- und Genesenennachweise durch. Wenn dieser nicht erbracht werden kann, drohen Bußgelder als Strafe. Außer man verfügt über einen Nachweis, dass man sich nicht gegen Corona impfen lassen kann.