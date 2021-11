In Brandenburg gelten seit Mitte November strengere Corona-Maßnahmen, das 2G-Modell wurde flächendeckend eingeführt. Das ist auch gut begründet: Brandenburg ist nach Sachsen, Thüringen und Bayern das Bundesland mit der vierthöchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Am 22. November lag sie bei 570,3. Der Landkreis Elbe-Elster ist mit einer Inzidenz von 1310,8 einer der bundesweit am schwersten betroffenen Landkreise. Auch Oberspreewald-Lausitz hat mit 1247,3 eine der höchsten Inzidenzen in ganz Deutschland.

Nachdem in Sachsen eine Corona-Notfallverordnung beschlossen wurde, in dem ein Lockdown für Ungeimpfte festgeschrieben ist, kommt die Frage auf, ob Brandenburg nachziehen muss. Denn: Wenn Ungeimpfte in Sachsen nicht zum Friseur oder Einkaufen können, werden sie möglicherweise auf Nachbarbundesländer wie Brandenburg ausweichen.

In diesem Text beantworten wir folgende Fragen:

Wo gilt überall in Brandenburg 2G ?

? Was sind in Brandenburg die wichtigsten Kennzahlen ?

? Was gilt an Schulen und Kitas?

2G in Brandenburg: Wo Geimpfte und Ungeimpfte Zutritt haben

Sei dem 15. November gilt in Brandenburg die aktuellste Corna-Verordnung. Zentrale Maßnahme war darin die Umsetzung des 2G-Modells in weiten Teilen des öffentlichen Lebens. 2G gilt in Brandenburg somit in folgenden Bereichen:

Gastronomie

Beherbergungsbetrieben

Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter

mit Unterhaltungscharakter Kultur- und Freizeitstätten, darunter Spaß- und Freizeitbäder

Diskotheken und Clubs

Beim Kontaktsport

In folgenden Bereichen gilt 3G:

Am Arbeitsplatz

Im ÖPNV

Bei Veranstaltungen ohne Unterhaltungscharakter

Bei körpernahen Dienstleistungen

Bei Sportanlagen in geschlossenen Räumen

Bei Volksfesten und Weihnachtsmärkten

2G im Einzelhandel: Kommt nach Sachsen jetzt auch Brandenburg?

In Sachsen sind die Corona-Maßnahmen noch strenger, dort ist ein Lockdown für Ungeimpfte seit 22. November in Kraft. Darunter fällt auch der Einzelhandel: Nur noch wer geimpft oder genesen ist, kann in Sachsen in den meisten Läden einkaufen gehen. Ausgenommen ist die Grundversorgung, also Supermärkte und Drogerien.

Wie die MAZ berichtet, will Brandenburg am 23. November über 2G im Einzelhandel und bei körpernahen Dienstleistungen beraten. Zudem seien dem Bericht zufolge auch Ausgangssperren für Ungeimpfte im Gesprächen – das würde einem Lockdown für Ungeimpfte gleichkommen. Die neuen Maßnahmen würden dann am Mittwoch den 24. November in Kraft treten.

Corona in Brandenburg: Die wichtigsten Zahlen

In Brandenburg gilt schon seit September eine Corona-Ampel, die über Maßnahmen im Land entscheidet. Folgende Indikatoren sind für die Corona-Ampel wichtig:

Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz: Anzahl der stationär behandelten Corona-Patientinnen und ‑Patienten innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern

Sieben-Tage-Inzidenz

Auslastung der Intensivbetten (ITS)

Ob die Ampel auf grün, gelb oder rot springt, entscheidet sich nach diesen Vorgaben:

Bei der Sieben-Tage-Hospita-lisierungsinzidenz:

grün: wenn der Wert kleiner 7

Warnwert gelb: 7 bis 12

Alarmwert rot: größer 12

Für die Sieben-Tage-Inzidenz:

grün: kleiner 100

Warnwert gelb: 100 bis 200

Alarmwert rot: größer 200

Für den Wert „Verfügbare ITS“ gilt:

grün: bis 10 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt

Warnwert gelb: 10 bis 20 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt

Alarmwert rot: mehr als 20 Prozent der ITS-Betten sind mit Covid-19-Patienten belegt.

In Brandenburg sind aktuell (Stand 22. November) die Ampeln auf:

Hospitalisierungsinzidenz bei 3,87 - Grün