Erneut ist ein Geldautomat einer Bankfiliale in den Fokus Krimineller geraten. In der frühen Freitagnacht (15. September) hatten die bislang unbekannten Täter versucht, einen Geldausgabeautomaten der Berliner Volksbank in Marzahn zu sprengen. Am Nachmittag waren Spezialisten des Landeskriminalamtes vor Ort im Einsatz, um den Tatort zu untersuchen.

Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, soll die Tat am Helene-Weigel-Platz etwa gegen 3 Uhr am Freitagmorgen passiert sein. Aufgefallen war diese jedoch erst am Vormittag.

Täter scheitern beim Sprengversuch

Die Täter versuchten demnach, den Automaten zu sprengen. Gelungen ist ihnen das jedoch nicht. Ob die Täter gestört wurden, oder ob die Tat aus anderen Gründen misslang, ist unklar.

Aufgefallen war die Tat erst am Vormittag, als Geldboten den Automaten befüllen wollten. Ermittler des Landeskriminalamtes sicherten Spuren eines festen Sprengstoffes am Automaten. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, sei noch unklar, um was für ein Stoff es sich dabei handelt.

Polizei ermittelt zum Tathergang

Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun zu der versuchten Sprengung und den Tätern. Dabei sollen auch Videoaufnahmen ausgewertet werden.