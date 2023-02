Ein Budget von rund 250 Millionen Euro hat die Autobahn GmbH, Niederlassung Nordost, in diesem Jahr für Baumaßnahmen an den Bundesautobahnen in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung. Welche Bau- und Erhaltungsmaßnahmen 2023 geplant sind, wurde nun vorgestellt.

Los geht es in Brandenburg auf der A10 mit der Sanierung der Fahrbahn zwischen dem Autobahndrehkreuz Spreeau und der Anschlussstelle Niederlehme ( Dahme -Spreewald ). Erste Schäden – Aufbrüche in den Fugen – traten 2020/21 zutage. Inzwischen ist die Fahrbahn so geschädigt, dass die Geschwindigkeit für Lkw auf 60 und für Pkw auf 80 km/h begrenzt werden musste.

Nadelöhr durch Baustelle auf der A10 bei Spreeau

Nun wird die Betondecke auf einer Länge von fünf Kilometern etwa neun Zentimeter abgefräst und durch eine Deck- und Bindeschicht aus Asphalt erneuert. Gebaut wird nur am Tage an der rechten Richtungsfahrbahn zwischen AD Spreeau und Schönefelder Kreuz. Dadurch kommt es zu Verkehrsraumeinschränkungen. Aus Richtung Polen bleibt eine Spur offen. In entgegengesetzter Richtung werden zwei Fahrspuren auf die Gegenfahrbahn geführt. Die Baumaßnahme dauert bis Juli und soll beendet sein, wenn die Sommerferien beginnen, sagt Raimund Schmidt, kommissarischer Geschäftsführer Betrieb und Verkehr.

Ab dem 1. April sind auf der A9 zwischen Autobahndrehkreuz Potsdam und Anschlussstelle Brück ( Potsdam-Mittelmark ) Bauarbeiten geplant. Auf einer Länge von zwölf Kilometern wird die rechte Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung München erneuert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 5. Dezember.

Nach mehr als 30 Jahren wird die Mühlenfließbrücke erneuert

Kein Ende ist auch auf der „Dauerbaustelle“ der Autobahn A10 bei Rüdersdorf ( Märkisch-Oderland ) in Sicht. Im Gegenteil: Die Mühlenfließbrücke soll ab Mitte 2025 sogar durch einen Neubau ersetzt werden. Doch zunächst muss bis 2024 die Entwurfsplanung fertig werden. Im Mai 2024 soll die Brücke verstärkt werden. Die Mühlenfließbrücke ist noch nach DDR-Plänen gebaut worden. „Damals war alles auf eine Belastung durch W50 ausgerichtet“, weiß Mathias Seidel, Gebietsleiter für Bauunterhaltung in der Niederlassung Nordost. Als der Brückenbau 1990 fertig wurde, waren die Belastungen durch den stark angestiegenen Güterverkehr und die Fahrzeuge nach der Wende aber ganz andere. Die Brücke hielt diesen eigentlich nie richtig stand. Nun, nach über 30 Jahren Lebensdauer, ist es an der Zeit für einen Neubau.

Neue Park- und Rastanlage an der A11 in der Uckermark

Bereits begonnen hat eine Maßnahme an der BAB 19 – der Ersatzneubau einer Brücke über die L 145 bei Wittstock ( Ostprignitz-Ruppin ). Die alte Brücke wird noch in diesem Monat abgerissen. Vom 24. bis 27. Februar wird die A 19 deshalb voll gesperrt. Bis Ende Dezember 2023 soll der Neubau fertig sein. Die Baukosten betragen 3,5 Millionen Euro.

Viel Verkehr ist auf dem südlichen Berliner Ring der Autobahn A10 unterwegs. Bei der Jahres-Pressekonferenz Nordost der Autobahn GmbH des Bundes wurden alle wesentlichen Maßnahmen und Projekte des laufenden Jahres im Gebiet Berlin-Brandenburg vorgestellt.

© Foto: Patrick Pleul/dpa

Eine neue Park- und Rastanlage mit WC-Gebäude wird seit dem vorigen November an der BAB 11 bei Wollin ( Uckermark ) errichtet – sowohl auf der Seite in Richtung Berlin als auch auf der gegenüber in Richtung Pomellen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,62 Millionen Euro. Der Fertigstellungstermin ist für Ende Mai avisiert.

In Berlin werden die nächsten Schritte in Vorbereitung der Erweiterung der BAB 100 gegangen. Unter anderem wird eine Faunistische Planungsraumanalyse durchgeführt, Umwelt-Kartierungsleistungen sowie eine Verkehrstechnische Untersuchung zur Einführung des 17. Bauabschnitts der A100 in das Stadtstraßennetz nördlich der Frankfurter Allee vorbereitet. Vor Oktober 2023 seien dazu keine Ergebnisse zu erwarten, heißt es vonseiten der Autobahn GmbH.

An mehreren Stellen auf der A115 ist der Beton aufgebrochen

Am 6. März sollen Bauarbeiten an der A115 beginnen. Zwischen der Anschlussstelle Kleinmachnow und Kreuz Zehlendorf muss zwischen Kilometer 14,000 und 15,643 in beiden Fahrtrichtungen die Fahrbahn erneuert werden. An mehreren Stellen ist der Beton aufgebrochen – durch eine Alkali-Kiesel-Reaktion, weniger fachmännisch auch Betonkrebs genannt. Der entstehe im Untergrund, und sei erst gar nicht zu sehen, sagt Raimund Schmidt. „An der Oberfläche tritt er sehr plötzlich auf und ist absolut tückisch.“

Zwei Wochen Vollsperrung der Ausfahrten

Weitere Erhaltungsmaßnahmen sind an der A 100 zwischen Brücke Tempelhofer Damm und Anschlussstelle Gradestraße geplant. Auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern soll die Deck- und Binderschicht erneuert werden, das Ganze möglichst in der Zeit vom 3. bis 24. April. Weil Vollsperrungen nötig sind, sollen die Osterferien genutzt werden. Da ist weniger Berufsverkehr. Ähnliches gilt für die geplante Bauzeit am Ernst-Ruska-Ufa (Berlin-Adlershof) an der A 113. Die Erneuerungsarbeiten werden hier am 17. April beginnen und bis zum 12. Mai dauern. Sie sind verbunden mit zwei Wochen Vollsperrung beider Ausfahrten der Autobahn.

An der A 111 sind zwei Baumaßnahmen geplant

In den Sommerferien sind zudem auf der A100 zwischen Alboinstraße und Innsbrucker Platz zwischen dem 17. Juli und 18. August Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahn in Fahrtrichtung Nord geplant. Zwei Wochen zeitversetzt – vom 31. Juli bis 25. August – werden auf der A 111 zwischen Schulzendorfer Straße und Landesgrenze nach Brandenburg Deck- und Binderschicht der Fahrbahn in Fahrtrichtung Nord erneuert. Vier Wochen wird die Verkehrsführung über zwei Spuren erfolgen und die Anschlussstelle Schulzendorfer Straße voll gesperrt.

Die letzten Bauarbeiten in diesem Jahr werden dann ebenfalls auf der A111 ausgeführt – vom 23. Oktober bis 3. November zwischen Am Festplatz und Heckerdamm. Bauphase ein sieht die Reduzierung der Fahrspuren von drei auf eine und die Vollsperrung des Flughafentunnels vor. In Bauphase 2 wird auch nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Voll gesperrt werden die Ausfahrt Tegel sowie Zu- und Ausfahrt Saatwinkler Damm.