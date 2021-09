Die Preise an den Tankstellen sind aus der Sicht der Kraftfahrer aktuell erschreckend hoch. Nach Angaben eines Internet-Vergleichsportals musste man in Brandenburg am Dienstagmittag im Durchschnitt für einen Liter Super E10-Benzin 1,60 Euro und für Diesel 1,44 Euro bezahlen. Zum Vergleich: Zu Begi...