Pilzleber, Thunfisch aus Algen, Treber, Karpfenschinken und vieles mehr – die Berlin Food Week wirft einen Blick auf die Zukunft. Wie gut Genuss und ressourcenschonende Ernährung zusammenpassen, können die Besucher auf mehr als 50 Veranstaltungen erleben.

Ernährung der Zukunft, Start-ups und ihre Produkte, neue Food-Trends und Manufakturen, Produzenten des Länderpartners Frankreich, die Fusion von Tanzen und Essen sowie Akteure der Gastro-Szene, die den Nachwuchs inspirieren – all das wird beim großen Food-Festival vom 9. bis 15. Oktober 2023 in Berlin geboten.

„Wir haben seit Anfang des Jahres an der Organisation gearbeitet und freuen uns jetzt auf die Akteure und hoffentlich viele Besucher“, sagt Michael Hetzinger, Geschäftsführer der Berlin Food Week GmbH. Sein absoluter Geheimtipp für Gäste, die gratis schlemmen wollen: Das „House of Food“ im „Bikini“. Dort können die Besucher am 13. und 14. Oktober bei freiem Eintritt auf kulinarische Entdeckungstour gehen und kostenlos probieren. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 20 Uhr.

Einblicke in die Food-Trends und kulinarischen Entdeckungen der Berlin Food Week

Über 40 Berliner Manufakturen, internationale Food-Marken, Start-ups und Klein-Produzenten sind vor Ort und präsentieren ihre Neuheiten. An den Ständen können die Gäste nicht nur Verkosten und Einkaufen, sondern auch mit den Ausstellern ins persönliche Gespräch kommen. Highlight sei der Taste-France-Gemeinschaftsstand des Länderpartners Frankreich mit einer Bordeaux-Weinbar, Fruchtaufstrichen, Gourmet-Rindfleisch sowie französischem Obst und Gemüse.

Probiere selbst wie die Zukunft schmeckt: Teigtaschen aus dem Restaurant „Ryke“, die beim Closing-Event serviert werden.

© Foto: Ryke

Hochwertige Gaumenfreuden auf der Berlin Food Night

Unter dem Motto Zukunftshappen werden vom 11. bis 14. Oktober zwischen 12 und 18 Uhr im Restaurant „Ursprung“ im Dussmann-Haus, Friedrichstraße 90, ausgewählte Produkte vom Showcase-Dinner auf der Berlin Food Night – die am 9. Oktober nur für geladene Gäste gelaufen ist – auf der Wochenkarte angeboten. Serviert werden beispielsweise dry-aged Karpfen schinken von der Köllnitzer Hofküche sowie die Pilzleber von Sternekoch Sebastian Frank vom Restaurant „Horváth“.

„Gönn dir Gastro“-Kampagne lockt junge Talente

Fachkräftemangel ist ein großes Thema in der Gastronomie. „Um junge Leute für eine Ausbildung oder einen Job im Gastgewerbe zu begeistern, haben wir ein besonderes Angebot zum Schnuppern“, sagt Michael Hetzinger. Die Nachwuchskampagne „Gönn dir Gastro“ richte sich an Interessierte bis zu 30 Jahren. Im Vordergrung stehe das praktische Ausprobieren: ein eigens kuratiertes und organisiertes Programm lädt ein, in den Job reinzuschnuppern.

„Gönn dir Gastro“: Eine Ausbildung in der Gastronomie ist spannend. Wer sich dafür interessiert, kann bei der Berlin Food Week einen gratis Workshop buchen und reinschnuppern.

© Foto: Berlin Cuisine

Die Berlin Food Week bietet praktische Gastronomie-Erfahrungen

40 Workshops in verschiedenen Berliner Restaurants sind geplant. Zum Beispiel können die Teilnehmer im koreanischem Restaurant „Kochu Karu“ lernen, wie die landestypische Spezialität Kimchi fermentiert wird oder in der „Ganymed Brasserie“ die perfekte Tarte selber machen. Die Teilnahme ist gratis. Allerdings sollten sich Interessierte auf der Webseite der Berlin Food Week anmelden.

„French Affair“ bei der Berlin Food Week

Beim „French Affair“ wollen fünfzehn angesagte Weinläden und Weinbars in Berliner Kiezen französische Esskultur mit Berliner Lifestyle verbinden. Die Besucher können in die Vielfalt der Bordeaux-Weine eintauchen und dazu passende französische Snacks genießen. Mit dabei sind zum Beispiel der „Weinladen Schmidt“ im Prenzlauer Berg, Kollwitzstraße 50 oder die „Nomi Weinbar“, in der Manteuffelstraße 100, die ausschließlich Naturweine von Winzerinnen aus aller Welt anbietet.

Newsletter-Anmeldung Guten Appetit, Brandenburg! Jeden zweiten Donnerstag Von der Lausitz bis ins Oderbruch, vom Havelland bis in die Uckermark – Brandenburg ist keineswegs die kulinarische Wüste, als die das Land oft geschmäht wird. Von der Lausitz bis ins Oderbruch, vom Havelland bis in die Uckermark – Brandenburg ist keineswegs die kulinarische Wüste, als die das Land oft geschmäht wird. Bitte wählen Frau Herr Anrede * E-Mail-Adresse Vorname Nachname Ich bin damit einverstanden, über weitere spezifische Produkte für Leser von der Märkisches Medienhaus GmbH & Co. KG per Email informiert zu werden. Die von mir hier angegebenen Daten werden zu diesem Zweck gespeichert, verarbeitet und genutzt. Die Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. * Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten ernst. Bitte lesen Sie mehr dazu unter www.moz.de/privacy Jetzt kostenlos anmelden