Eine Brandserie in Marzahn beschäftigt die Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin. Während die Kriminalisten Spuren vergangener Brände auswerten und nach einem Täter suchen, kommt es erneut zu mehreren Brandausbrüchen. Am späten Donnerstagabend (5. September) mussten Einsatzkräfte gleich drei Feuer löschen.

Alarmiert wurde die Berliner Feuerwehr gegen 22.40 Uhr, als Anwohner im Brodowiner Ring den Brand bemerkten. Auf einem Parkplatz standen mehrere Wohnwagen in Flammen.

Als die Retter vor Ort eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus drei nebeneinander geparkten Wohnwagen. Eine Brandausbreitung auf weitere Fahrzeuge konnte noch verhindert werden. Doch der Brand hatte die betroffenen Anhänger komplett zerstört.

Noch während der Löschmaßnahmen im Brodowiner Ring kam es wenige hundert Meter entfernt zu einem weiteren Feuer. Im Glambecker Ring stand ein weiteres Fahrzeug lichterloh in Flammen.

Die Brandbekämpfer setzten Schaum ein, um den brennenden Pkw zu löschen. An einer dritten Brandstelle konnte die Polizei noch rechtzeitig eingreifen. Hier entstand nur ein geringer Schaden an einem weiteren Wohnanhänger.

Verletzt wurde den bisherigen Angaben zufolge niemand. Ein Brandkommissariat soll jetzt die Ermittlungen zu dem Verdacht der Brandstiftung übernehmen.

In den vergangenen Wochen kam es in dem Bezirk Marzahn , der an Ahrensfelde und Eiche (Landkreis Barnim) angrenzt, immer wieder zu Bränden. So mussten die Einsatzkräfte in der vergangenen Woche einen Brand am Ahrensfelder Berg löschen. Nur wenige Tage davor, am Sonntagmorgen, dem 24. August, standen sieben Fahrzeuge an der Märkischen Allee in Flammen.