Kurz nach Mitternacht sind die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr am Freitag, dem 25. August, nach Reinickendorf gerufen worden. In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Eichborndamm bracht ein Feuer aus, die Flammen bereiteten sich auf das gesamte Dach des Hauses aus. Über 100 Einsatzkräfte sind im Einsatz.

Wie Feuerwehrsprecher Adrian Wentzel bestätigt, sind die Einsatzkräfte gegen 0.07 Uhr zunächst wegen eines Wohnungsbrandes im dritten Obergeschoss ausgerückt.

Feuerwehr ist bis zum Morgen im Einsatz

Die Flammen griffen schon kurze Zeit später auf das ausgebaute Dachgeschoss über, sodass eine Vielzahl an Rettungskräften nachalarmiert werden musste. Mehr als 100 Einsatzkräfte sind im Einsatz gewesen, um die Flammen zu bekämpfen.

Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Rettungskräften ausgerückt. Die Bewohner konnten unverletzt gerettet werden.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Gelöscht wurde der Brand laut Wentzel mit mehreren eingesetzten Trupps im Inneren des Gebäudes und über Drehleitern von Außen. Die Bewohner konnten aus dem Haus gerettet werden, verletzt wurde dabei niemand.

Haus gilt als unbewohnbar

„Der Hausaufgang ist vorerst unbewohnbar“, schildert der Feuerwehrsprecher. Die Bewohner mussten durch das zuständige Bezirksamt anderweitig untergebracht werden. Wie es nun weiter geht, ist noch unklar.

Die Löscharbeiten sind zum Teil von Außen über Drehleitern durchgeführt worden.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch