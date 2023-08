In einer Lagerhalle auf einem Recyclinghof im Berliner Ortsteil Heinersdorf in Pankow ist ein Feuer in der Blankenburger Straße ausgebrochen. In den frühen Freitagmorgenstunden (18. August) war der Brand gemeldet worden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Mit rund 100 Einsatzkräften sei die Feuerwehr mit dem Löschen der Halle beschäftigt. Innerhalb der Halle brenne unter anderem etwa Recyclinggut, hieß es nach ersten Einschätzungen.

Baustoffreste brennen in Lagerhalle in Berlin

„Es brennen 100 Kubikmeter Baustoffreste in einer 600 m2 großen Lagerhalle. Die Rauchentwicklung ist deutlich sichtbar. Es kommt zu Geruchsbelästigungen. Bitte halten sie im betroffenen Bereich die Türen und Fenster geschlossen. Weitere Informationen folgen…“, teilt die Berliner Feuerwehr auf Twitter mit.

Verletzt worden sei niemand, heißt es nach Angaben der Feuerwehr Berlin. Das Feuer sei unter Kontrolle, rund 100 Einsatzkräfte zögen das Material in der Halle auseinander, um es zu löschen, sagte ein Sprecher. Auf das Gebäude selbst hätten die Flammen nicht übergegriffen.