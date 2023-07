Nach einem Großbrand von Chemieabfällen in Westpolen nahe der deutschen Grenze hat Umweltministerin Anna Moskwa Entwarnung für die Bevölkerung gegeben. „Die Luft ist sicher, die Umwelt ist sicher“, sagte sie laut Nachrichtenagentur PAP am Montag im Fernsehen. Zugleich begann aber in Polen die Diskussion, warum die knapp 5000 Tonnen gefährlicher Chemikalien nicht schon längst ordnungsgemäß entsorgt worden seien. Die Halle bei der Stadt Zielona Gora in der Woiwodschaft Lebus - etwa 40 Kilometer von der Grenze zu Brandenburg entfernt - war am Samstag in Brand geraten.