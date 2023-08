Nach seiner Festnahme auf frischer Tat am 6. Januar 2023 in Eberswalde kamen die Ermittler vorläufig auf 16 Brände, die sie dem jungen Mann zuschrieben. In Garagen im Ortsteil Finow, in Gartenlauben etwa am Finowkanal und mehrmals am Sozialkaufhaus „Speicher“ war in den Vormonaten Feuer gelegt...