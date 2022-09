Der Verkehrsbund Berlin-Brandenburg (VBB) hat sich in der Aufsichtsratssitzung am 29. September auf einen gemeinsamen Weg geeinigt: Zum 1. April werden die Tarife um 5,62 Prozent im gesamten VBB-Gebiet erhöht. Das Beschluss-Papier liegt der Redaktion vor. Die Tariferhöhung wird somit auch in Berli...