Nach sechs Monaten, fünf, oder schon nach drei Monaten? Je nach Bundesland unterscheidet es sich mittlerweile, wann die Booster-Impfung gegen Corona verabreicht werden kann.

Wann kann man sich in Brandenburg boostern lassen?

boostern lassen? Dürfen nur Erwachsene die Booster-Impfung bekommen?

Booster gegen Corona: Ab wann in Brandenburg?

In Brandenburg halten sich die Behörden an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die Stiko hat für die Booster-Impfung bisher folgendes empfohlen:

Alle Personen ab 18 Jahren können eine Auffrischungsimpfung erhalten

können eine Auffrischungsimpfung erhalten Die Booster-Impfung sollte sechs Monate nach der Zweitimpfung erfolgen

nach der Zweitimpfung erfolgen In Einzelfällen und wenn genug Impfstoff vorhanden ist, kann sie auch nach fünf Monaten verabreicht werden

verabreicht werden Besonders gefährdete Menschen sollen vorrangig geboostert werden

Die Booster-Impfung sollte mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen, entweder Moderna oder Biontech

erfolgen, entweder Moderna oder Biontech Modern sollte erst ab 30 Jahren verwendet werden

Im Nachbarbundesland Berlin ist die Booster-Impfung bereits nach drei Monaten möglich. In der Stadt Potsdam ist boostern auch bereits nach vier Monaten möglich. Ob sich gesamt Brandenburg bald daran orientiert war zunächst nicht klar.

Boostern nach drei Monaten: Ist das sinnvoll?

Biontech-Gründer Ugur Sahin hatte sich angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante für eine frühere dritte Impfung ausgesprochen. „Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz. Wenn sich Omikron, wie es aussieht, weiter ausbreitet, wäre es wissenschaftlich sinnvoll, bereits nach drei Monaten einen Booster anzubieten“, sagte er kürzlich dem „Spiegel“.

Auch nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA von vor rund anderthalb Wochen können Booster-Impfungen schon nach drei Monaten erfolgen. Ungeachtet der Empfehlungen, die Auffrischung nach sechs Monaten zu verabreichen, „sprechen die derzeit verfügbaren Daten für eine sichere und wirksame Auffrischungsdosis bereits drei Monate nach Abschluss der Grundimmunisierung“, hatte der EMA-Direktor für Impfstrategie, Marco Cavaleri, am 9. Dezember gesagt.

Omikron: Wie gut schützt der Booster gegen die neue Variante?

Besser als nach zwei Impfungen, aber keineswegs perfekt. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek etwa warnte vorige Woche vor überhöhten Erwartungen an die Auffrischungsimpfung und vor Nachlässigkeit bei Verhaltensregeln. „Im Moment habe ich das Gefühl, dass vermittelt wird: Lassen Sie sich boostern und die Welt ist wieder gut. Das ist nicht so.“ Sie verwies auf Fälle von bereits geboosterten Menschen, die sich selbst infiziert und auch andere Personen angesteckt hätten. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) twitterte am Sonntag, der wahrscheinlichste Wert seien 70 bis 80 Prozent Schutz vor einer Infektion mit Symptomen. Ohne Booster sei der Schutz zu schwach. Auch die Zeit, die seit dem Booster vergangen ist, spielt laut Ciesek eine Rolle: Nach einigen Monaten falle der Schutz vor Infektion erneut ab.