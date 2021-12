Kurz vor Weihnachten steht die nächste Corona-Welle vor der Tür: Die Omikron-Variante breitet sich sehr schnell aus. Ob die Regeln vor Weihnachten nochmal verschärft werden, ist wahrscheinlich.

Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante machen sich Experten zunehmend Sorgen, dass Deutschland bald von der fünften Corona-Welle überrollt wird. Deutschlands Nachbarländerund diemussten wegen der Variante schon hartebeschließen. Am Dienstag, 20. Dezember wollen sich die Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz auf neue Maßnahmen verständigen . Dabei soll es wohl auch um Corona-Regeln nach Weihnachten und für Anfang Januar gehen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat einenausgeschlossen, Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte am Montag, er gehe nicht davon aus, dass ein Lockdown beschlossen werden würde. Aber, es gilt als sicher, dassauch für Geimpfte kommen werden. Das hatte der Corona-Expertenrat der Bundesregierung am Sonntagabend empfohlen.