In Sachsen gilt seit heute, 8. November flächendeckend das 2G-Modell. Ungeimpfte sind von Innengastronomie und Veranstaltungen ausgeschlossen

Ungeimpfte sind von Innengastronomie und Veranstaltungen ausgeschlossen Brandenburgs Landesregierung will am Dienstag (9.11.) zusammenkommen und über ein ähnliches Modell in der Mark sprechen

(9.11.) zusammenkommen und über ein ähnliches Modell in der Mark sprechen In Berlin wird noch heute über die Ausweitung von 2G gesprochen, bis Ende der Woche könnte ein Beschluss vorliegen

Der SPD-Fraktionschef im brandenburgischen Landtag, Daniel Keller, will angesichts steigender Corona-Zahlen die verschärfte 2G-Regelung von Sachsen auch für Brandenburg übernehmen. Außer in Geschäften oder im Nahverkehr müssten ungeimpfte Bürger ohne eine durchgestandene Covid-Erkrankung dann massive Einschränkungen in der Öffentlichkeit hinnehmen - negative Tests würden nicht mehr ausreichen.

Der MAZ zufolge will sich die Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen am Dienstag über zusätzliche Einschränkungen für Ungeimpfte verständigen. Gegenüber moz.de war aber auch von Ausnahmen und anderen Maßnahmen die Rede. Was auf Brandenburg zukommen könnte, lest ihr hier nach:

2G in Brandenburg: Impfquote bleibt zu niedrig

In Brandenburg sind 60,9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft - damit liegt das Bundesland gleichauf mit Thüringen vor Schlusslicht Sachsen (57,0 Prozent) auf dem vorletzten Platz der Bundesländer. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus blieb am Wochenende auf hohem Niveau: Innerhalb eines Tages wurden von den Gesundheitsämtern am Sonntag 819 neue Fälle gemeldet. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche stieg landesweit auf 227,1. Inzwischen sind in Brandenburg sieben Landkreise sowie die kreisfreien Städte Cottbus und Frankfurt (Oder) über dem Warnwert von 200.

Berlin will 2G: Einschränkungen für Ungeimpfte noch diese Woche

Derweil wird in Berlin ebenfalls über die Ausweitung des 2G-Modells nach dem Vorbild Sachsens gesprochen. Am heutigen Montag will der Senat in einer Telefonschalte über die Lage in der Hauptstadt sprechen. Gegenüber dem „Tagesspiegel“ hat Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) gesagt: „2G wird vorbereitet.“ Wie die Zeitung weiter schreibt könnte die Regelung schon zum Ende der Woche eingeführt werden.

Anders als bundesweit hat die Corona-Inzidenz in Berlin den Wert von 200 noch nicht überschritten. Nach Angaben des RKI vom Montag steckten sich in den vergangenen sieben Tagen 194,5 von 100 000 Menschen in der Stadt mit dem Virus an. Das ist deutlich mehr als am Montag vor einer Woche, als ein Wert von 140,2 genannt wurde.

Corona-Regeln in Sachsen: Das ist die neue Verordnung

In Sachsen wurde Ende vergangener Woche eine neue Schutzverordnung beschlossen. Diese gilt seit dem 8. November und bedeutet massive Einschränkungen für Ungeimpfte im Land. Damit haben nur noch Genesene und Geimpfte Zutritt etwa zur Innengastronomie, Diskotheken oder Freizeit- und Kultureinrichtungen. Ausnahmen gibt es für Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich nicht impfen lassen können. Sie brauchen aber einen Test. Auch Großveranstaltungen wie Fußball im Stadion sind betroffen. Für den Einzelhandel oder Gottesdienste gilt 2G nicht. Zudem hat Sachsen seit Freitag die Vorwarnstufe nach der sächsischen Verordnung ausgerufen, was weitere Einschränkungen nach sich zieht. Es gelten Kontaktbeschränkungen, nur bis zu zehn Personen dürfen sich zeitgleich treffen – ausgenommen Kinder unter 16 sowie Geimpfte und Genesene.