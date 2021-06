Aufatmen für Hochzeitspaare in Brandenburg: Mit den neuen Corona-Regeln dürfen Feiern wieder stattfinden. Das hat die Landesregierung am Dienstag, 1. Juni, mit der neuen Verordnung beschlossen. Geburtstage, Hochzeiten, Jubiläen oder Abschlussfeiern können demnach mit bis zu 30 Personen in geschl...