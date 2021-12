255 gefälschte Impfausweise hat die Brandenburger Polizei in diesem Jahr bereits festgestellt. Davon konnten nach Angaben des Sprechers des Brandenburger Polizeipräsidiums, Mario Heinemann, mit Stand Donnerstag (23.12.) 181 Fälle aufgeklärt werden - eine Aufklärungsquote von knapp 71 Prozent. „In den weiteren Fällen laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen unvermindert fort“, teilte der Sprecher am Donnerstag weiter mit. Ermittelt werde unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen. Der Strafrahmen reiche dabei von einer Geldstrafe bis hin zu mehrjähriger Freiheitsstreife. „ Wir sprechen also nicht von einem Kavaliersdelikt “, betonte Heinemann.