Ein Foto von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) in Sträflingskleidung und dem Schriftzug "Schuldig" hängt an der Heckscheibe eines Autos, das an einem Autokorso als Protest gegen die Corona-Maßnahmen, hier in Thüringen, teilnimmt. © Foto: Bodo Schackow/dpa