Dann tritt eine nächtliche Ausgangsbeschränkung von 22 Uhr bis 5 Uhr in Kraft, wie das rot-schwarz-grüne Kabinett am Montag in Potsdam beschloss.

Tagsüber darf man nur noch zum Arbeiten, Einkaufen oder aus anderen triftigen Gründen nach draußen. Die Läden schließen bis auf Supermärkte, Apotheken, Drogerien, Banken und Postfilialen und andere Läden für den täglichen Bedarf. Friseurläden müssen zu bleiben. Versammlungen werden bei hohen Infektionszahlen eingeschränkt.

Mit der heute beschlossenen Eindämmungsverordnung setzt Brandenburg den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin vom gestrigen Sonntag um. Auch die Quarantäneverordnung wurde in einem wichtigen Punkt verschärft: Der sogenannte kleine Grenzverkehr zum Beispiel nach Polen (bis zu 24-Stunden Aufenthalt) ist nicht mehr von der Quarantänepflicht ausgenommen. Dies gilt jedoch nicht bei triftigen Gründen für den Grenzübertritt, zum Beispiel für Berufspendler oder Schüler und Studierende, die im Nachbarland Bildungseinrichtungen besuchen. Mit der neuen Festlegung sollen durch die Unterbindung des Tank- und Einkaufstourismus auch grenzüberschreitende Kontakte vermieden werden. Beide Verordnungen gelten zunächst bis zum 10. Januar 2021.

„Die Lage ist dramatisch in Brandenburg“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zur Begründung und verwies darauf, dass die Zahl der akut Erkrankten in Brandenburg aktuell auf mehr als 10.000 gestiegen sei. Zudem seien in den vergangenen sieben Tagen 118 Menschen mit oder an einer Corona-Infektion gestorben. „Die Zahlen machen es notwendig, dass wir harte Einschnitte vornehmen.“