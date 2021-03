In Brandenburg steigt der Wert neuer Corona-Infektionen binnen einer Woche je 100.000 Einwohner weiter an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums lag er am Montag bei 80,9. Am Sonntag hatte er 77,9 erreicht, am Samstag 73,3. Vor einer Woche hatte der Wert landesweit bei 63,4 gelegen.