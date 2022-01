Laut Robert Koch-Institut sind in Brandenburg mit Stand 3. Januar 2022 insgesamt 6145 Kinder zwischen 5 und 11 Jahren mindestens einmal mit dem Biontech-Impfstoff gegen Corona geimpft. Zum Vergleich: In Berlin sind es 32.260 Kinder. Die Quote der vollständig geimpften 12- bis 17-Jährigen liegt in ...