Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bündnis90/Grüne) in dieser Woche im Plenarsaal des Landtages. In Brandenburg werden die Betten knapp. Es wurden Anfragen in Berlin und Sachsen-Anhalt gestellt. Jetzt könnte die Notklinik auf dem Messegelände in Berlin zum Einsatz kommen. © Foto: Bernd Settnik, dpa