Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) rechnet mit höheren Ansteckungszahlen durch die Corona-Omikron-Varinate auch in Brandenburg. In einem Pressegespräch zum Jahreswechsel verwies er am Montag auf Expertenberechnungen, die von mehr als zehn Millionen infizierten Deutschen innerhalb kü...