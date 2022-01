Omikron beschert den Krankenhäusern in Brandenburg und Berlin große Probleme. Dr. Georg Fritz, Chef der Intensivmedizin am Immanuel Klinikum Bernau und Sprecher des regionalen Intensivmediziner-Netzwerks „Save“, beschreibt die Herausforderungen an gleich mehreren Fronten.

Herr Dr. Fritz, wie is...