Auf die Ankündigung der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, den Lockdown zu verlängern, reagieren Handwerksbetriebe und Unternehmen in Brandenburg und Berlin verunsichert und geschockt. Viele sind direkt oder indirekt von Schließungen betroffen.

„Verbote und Schließungen – viel mehr fällt der Politik offenbar nicht ein. Dem Ende der Corona-Pandemie wird uns das nicht näherbringen. Es werden noch mehr Unternehmen und Arbeitsplätze verloren gehen, was auch die Akzeptanz der Maßnahmen in den Betrieben und in der Bevölkerung gefährdet", erklärte Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus (HWK) am Dienstag. „Das Handwerk liefert kluge Konzepte für die Öffnung, die leider nicht umgesetzt werden dürfen", begründete er.

Bundesweiter Lockdown bis zum 18. April

Corona in Deutschland Merkel zieht die Notbremse - Corona verdirbt auch Ostern 2021 Berlin Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder vereinbarten in der Videokonferenz am 22. März die Verlängerung des Lockdowns bis zum 18. April. Um die Infektionsdynamik zu bremsen, soll die Zeit vom 1. bis 3. April einmalig als „Ruhetage“ definiert werden.

Corona Ostern Regeln Verschärfter Lockdown über Ostern - was Gründonnerstag und Karsamstag in Brandenburg und Berlin gilt Frankfurt (Oder) Seinen Ärger formulierte auch der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB), Christian Amsinck: „Verbieten, bremsen, schließen – viel mehr fällt der Politik offenbar nicht ein. Dem Ende der Pandemie wird uns das nicht näher bringen.“

Auch Amsinck befürchtet, dass noch mehr Unternehmen und Arbeitsplätze verloren gehen. „Das gefährdet auch die Akzeptanz der Maßnahmen in den Betrieben und in der Bevölkerung. Die Wirtschaft liefert kluge Konzepte für die Öffnung, die Politik denkt vor allem an Schließungen – das passt nicht zusammen.“

Unzulänglichkeiten beim Krisenmanagement

Corona in Deutschland Hausärzte sollen nach Ostern gegen Corona impfen - Woidke verspricht Tempo in Brandenburg Berlin Bund und Länder müssten jetzt endlich ihre Unzulänglichkeiten beim Krisenmanagement in den Griff bekommen. Dazu sei in den jüngsten Beschlüssen wenig zu finden. Amsinck forderte mehr Tempo beim Testen und Impfen. Das sei der Schlüssel für die Rückkehr zur Normalität. „Wir brauchen endlich die Einbindung der Haus- und Betriebsärzte, um schnellstens alles zu verimpfen, was in den Kühlschränken liegt.“

In Kürze wollten die Hersteller Hunderttausende Impfdosen liefern. Darauf müsse man vorbereitet sein. „Das geht nur mit mehr Pragmatismus und weniger Bürokratie. Deutschlands Ruf als Organisationsweltmeister darf nicht noch weiteren Schaden nehmen“, so Amsinck.

Die Bundesregierung soll Details der Beschlüsse von Bund und Ländern zu den Corona-Regelungen über Ostern beschließen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen hatten beschlossen, den 1. April (Gründonnerstag) und den 3. April (Karsamstag) in diesem Jahr einmalig als Ruhetage zu definieren.

Der Bund erarbeite noch Rechtsgrundlagen, um beide Tage wie Sonn- und Feiertage zu behandeln, erklärte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag. Dabei gehe es auch um Zuschläge für Arbeitnehmer.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums sagte: „Derzeit wird an der Umsetzung der Beschlüsse der Nacht gearbeitet. Über die Details der gefassten Beschlüsse wird die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend informiert.“