Bund und Länder haben weitere Lockerungsschritte je nach Entwicklung der Corona-Infektionen beschlossen. Die Landesregierung Brandenburg will darüber bis zum Freitag (5. März) entscheiden. Wo wäre was ab wann gültig, wenn die aktuellen Infektionswerte zugrunde gelegt würden?

Inzidenz zwischen 50 und 100

Ab 8. März:

- In Regionen zwischen 50 und 100 neuen Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche soll das Einkaufen nach den Beschlüssen im Einzelhandel mit Termin erlaubt werden - mit einem Kunden pro 40 Quadratmeter Fläche.

- Auch Museen und Gedenkstätten können mit Termin besucht werden.

Sport im Freien ist mit Begrenzung möglich. Das wäre nach Werten vom Donnerstag möglich in Cottbus, in den Kreisen Dahme-Spreewald, Havelland, Oberhavel, Oder-Spree, Spree-Neiße, Teltow-Fläming und Uckermark.

Inzidenz unter 50 in Brandenburg und Einzelhandel

- Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 ist kein Termin im Einzelhandel nötig und es gilt eine abgeschwächte Begrenzung der Kundenzahl pro Fläche. Das wäre nach Werten vom Donnerstag möglich in Brandenburg/Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam sowie in den Kreisen Barnim, Märkisch-Oderland, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark und Prignitz. Keine Lockerungen gäbe es in Oberspreewald-Lausitz und Elbe-Elster mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von jeweils über 100.

Bei stabilen Inzidenzwerten Öffnung von Cafés, Kinos, Theatern

Frühestens ab 22. März:

Wenn sich der Wert der vorherigen Stufe zwei Wochen lang nicht verschlechtert, können Cafés und Gaststätten im Freien sowie Kinos und Theater öffnen - bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Schnell- oder Selbsttest, bei unter 50 ohne Test. Bei einem Inzidenzwert von über 100 an drei folgenden Tagen im Land oder in einer Region soll eine Notbremse die Lockerung zurücknehmen.

Bei weiterer Verbesserung ab April

Frühestens ab 5. April:

Wenn sich der Wert der vorherigen Stufe zwei Wochen lang nicht verschlechtert, sollen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 50 und 100 im Einzelhandel kein Termin mehr nötig sein, es gilt aber eine Begrenzung der Kundenzahl pro Fläche, auch kontaktfreier Sport ist möglich; bei unter 50 sind Open-Air-Freizeitveranstaltungen mit bis zu 50 Menschen und Kontaktsport drinnen erlaubt.