Brandenburgs Lehrer beklagen eine Ungleichbehandlung der Pädagogen bei der geplanten Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca. Die Bundesverordnung, die am Mittwoch veröffentlicht wird, sieht vor, dass Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher an Kitas von Mittwoch, 24. Februar, an gegen Corona g...