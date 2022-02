Ab November 2021 wurde darüber diskutiert, seit wenigen Tagen gelten nun in den Kitas in Brandenburg eine Testpflicht und neue Regeln für die Notbetreuung. Vom Landeskitaelternbeirat hagelt es Kritik. Los geht es damit, dass von Eltern zahlreiche Fälle geschildert werden, in denen angebotene Lol...