Seit 13. Oktober gilt in Brandenburg eine neue Corona-Verordnung .

eine . Die VO gilt bis 9. November

gilt bis 9. November In dieser Verordnung wurden neue Indikatoren für die Aufhebung von Lockerungen bestimmt

bestimmt Beschlossen wurde aber auch, dass es weitere Lockerungen geben wird

Corona-Regeln aktuell für Brandenburg

Die aktuelle Corona-Verordnung des Landes Brandenburg gilt seit dem 15. September 2021. Mit einigen Änderungen ist sie jetzt bis zum 9. November 2021 verlängert worden. Die wichtigsten Änderungen auf einen Blick:

Anhebung des Schwellenwertes für Wegfall der Testpflicht: Der Schwellenwert für den Entfall der Pflicht zur Vorlage eines Testnachweises wird von bisher 20 auf 35 erhöht. Das bedeutet: In den kreisfreien Städten und Landkreisen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 35 liegt, ist in vielen gesellschaftlichen Bereichen die Vorlage eines negativen Testergebnisses bzw. eines Impf- oder Genesenennachweises nicht mehr nötig. Das betrifft zum Beispiel die Innengastronomie, touristische Übernachtungen, Reisebusreisen, Indoor-Sportanlagen, Theater, Kinos und Schwimm- und Spaßbäder. Diese Inzidenz-Regelung gilt auch in anderen Bundesländern.

Ausweitung des optionalen 2G-Modells auf den Gesangs- und Blasinstrumenten-Unterricht: Die sogenannte 2G-Regel ist eine Option, um z. B. in der Gastronomie auf Abstandsregeln und Maskenpflicht verzichten zu können. Zutritt haben dann nur vollständig Geimpfte und Genesene sowie Kinder unter 12 Jahren. Das 2G-Optionsmodell ist künftig auch für Bildungs- sowie Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, in denen Gesangs- und Blasinstrumenten-Unterricht stattfindet, möglich. Das bedeutet: Wenn zum Beispiel eine Musikschule sich für das 2G-Optionsmodell entscheidet, entfällt dort beim Singen und beim Spielen von Blasinstrumenten die Pflicht zur Einhaltung eines Abstands von mindestens zwei Metern. Dann dürfen aber nur Geimpfte, Genesene und Kinder unter 12 Jahren an diesem Unterricht teilnehmen. Wichtig: Die Inanspruchnahme des 2G-Modells ist auf die Durchführung des Gesangs- und Blasinstrumenten-Unterrichts beschränkt, erstreckt sich also nicht auf die gesamte Bildungseinrichtung und auf anderen Unterricht.

Dem Bildungsministerium wird ermöglicht, im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium für einzelne Schulen im Rahmen von Pilotprojekten freiwillige PCR-Pool-Testungen zuzulassen. Die Teilnahme an solchen Pool-Testungen ist für die Schüler freiwillig. Hintergrund: Bei einem PCR-Pool-Test werden Speichelproben von mehreren Personen gemeinsam in einer Gesamtprobe (dem „Pool“) untersucht. Sollte ein Pool positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden, muss zeitnah ermittelt werden, welches Kind betroffen ist. Dafür ist eine individuelle Nachtestung erforderlich. Wenn ein Pool negativ ist, wurde kein Kind der getesteten Schülergruppe positiv getestet. Für Personen, die nicht an den Pool-Testungen teilnehmen (wollen), gilt die reguläre Testpflicht (zweimal wöchentlich mit der Möglichkeit zur Selbsttestung). Kontaktdatenerfassung in Hochschulen: Hochschulen in Brandenburg haben sicherzustellen, dass die Personendaten aller Personen in einem Kontaktnachweis zum Zwecke der Kontaktnachverfolgung erfasst werden.

Und das gilt auch weiterhin:

Private Treffen: Private Feiern und sonstige Zusammenkünfte im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis, im privaten Wohnraum dürfen im freien mit bis zu 100 und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Personen stattfinden.

Inzidenz, Impfungen und Hospitalisierung als Schwellenwerte

Entscheidend für die Verkündung strengerer Corona-Maßnahmen sind nicht mehr nur die Inzidenz, sondern auch die Hospitalisierungsrate und die Impfquote.

landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der Patien-tinnen und Patienten, die mit einer Corona-Erkrankung stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner),

(Anzahl der Patien-tinnen und Patienten, die mit einer Corona-Erkrankung stationär in einem Krankenhaus behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner), Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner)

(Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) Anzahl der landesweit verfügbaren intensivmedizinischen Behand-lungskapazitäten und deren Auslastung,

und deren Auslastung, Anzahl der gegen geimpften Personen (landesweite Impfquote).

Corona-Verordnung Brandenburg: Neue Ampel-Regelung

Bei der Sieben-Tage-Hospita-lisierungsinzidenz gilt künftig:

grün: wenn der Wert kleiner 7

wenn der Wert kleiner 7 Warnwert gelb: 7 bis 12

7 bis 12 Alarmwert rot: größer 12

Für die Sieben-Tage-Inzidenz bedeutet das:

grün: kleiner 100

kleiner 100 Warnwert gelb: 100 bis 200

100 bis 200 Alarmwert rot: größer 200

Für den Wert „Verfügbare Intensivbetten“ (ITS) gilt:

grün: bis 10 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt

bis 10 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt Warnwert gelb: 10 bis 20 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt

10 bis 20 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt Alarmwert rot: mehr als 20 Prozent der ITS-Betten sind mit COVID-19-Patienten belegt.

Zum Vergleich: Den bisherigen Spitzenwert der Auslastung der ITS-Betten mit COVID-19-Patienten gab es Mitte Januar 2021 mit 255 Belegungen, das entspricht 24,7 Prozent.

Inzidenzwerte in Brandenburg steigen

Die Testpflicht gilt nicht mehr ab einer Inzindenz von 20, sondern erst ab 35. In allen Landkreisen und kreisfreien Städte liegt die Inzidenz aber mittlerweile weit darüber. In zehn Landkreisen liegt die Inzidenz sogar schon über 100. Die höchste Inzidenz hat aktuell (28.10.2021) die Stadt Cottbus mit 182,4, die niedrigste Inzidenz hat Frankfurt (Oder) bei 50,9. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt in Brandenburg bei 2,92. Es sind fünf Prozent der ITS-Betten in Brandenburg mit Corona-Patienten belegt.

Somit sind in Brandenburg zwei Ampeln auf grün, eine auf gelb.