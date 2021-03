Eine halbe Stunde nachdem die Aldi-Märkte am Samstag in Cottbus ihre Türen öffnen, ist es schon wieder vorbei. In der ganzen Stadt sind die Corona-Schnelltests für den Hausgebrauch ausverkauft.

Der Discounter hat mit dem Angebot sogar den Staat überholt. Der will ab der neuen Woche kostenlose Co...