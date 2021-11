Die Infektionszahlen von Schülern in Brandenburg sind in der vergangenen Woche stark angestiegen. Laut der Statistik des Robert-Koch-Institutes (RKI) lag die Inzidenz in der Altersgruppe von fünf bis neun Jahren bei 1133 Neuinfizierten pro 100.000 Kindern in seiben Tagen. In der Altersgruppe der Z...