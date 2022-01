Corona Testpflicht in Kita

Elternvertreter aus Brandenburg äußern scharfe Kritik an den Regeln für die Corona-Testpflicht in den Kitas. Warum halten die Mütter und Väter den Kurs der Landesregierung für einen „faulen Kompromiss“? Und was ist mit dem versprochenen Lolli-Test?