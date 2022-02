Im Streit zwischen der öffentlichen Hand und den Nachfahren des letzten deutschen Monarchen will der Chef der Hohenzollern Georg Friedrich Prinz von Preußen , die Pause des juristischen Verfahrens verlängern. Er habe beantragt, daslaufende Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam für weitere zwölf Monate auszusetzen, „um Gespräche mit der neuen Bundesregierung und der neuen Regierung in Berlin für eine außergerichtliche Einigung zu ermöglichen“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.