Ein Jahr ASP in Brandenburg

Hunderte Kilometer Zäune trennen die Landkreise in Brandenburg an der Grenze zu Polen, Landwirte dürfen Felder nicht bestellen, Schweinebauern leiden. Vor einem Jahr wurde das erste, mit der Afrikanischen Schweinepest infizierte Wildschwein unweit von Neuzelle (Oder-Spree) entdeckt. Was ist seitdem passiert?