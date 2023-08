Am frühen Sonnabendmorgen (5. August 2023) rückte die Berliner Polizei zu einem Einsatz im Stadtteil Prenzlauer Berg aus. Gemeldet wurde ein Wohnungseinbruch in der Gleimstraße. In der betroffenen Wohnung soll Rammstein-Sänger Till Lindemann wohnen.

In der Nacht gegen 1.30 Uhr wurde die Polizei verständigt. Bislang gibt es nur wenige Informationen, die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und ermittelt. Ob es sich tatsächlich um die Wohnung des Rockstars handelt, ist offiziell nicht bestätigt.

Einbruch bei Till Lindemann

Auf dem Klingelschild am Eingang des Hauses ist aber der Name Lindemann zu lesen. Medien des Axel-Springer-Verlags haben aus dem näheren Umfeld der Band die Information bekommen, dass tatsächlich in die Wohnung von Lindemann eingebrochen wurde. Demnach hält Till Lindemann den Vorfall für sehr ärgerlich. Er habe jedoch nicht vor, deshalb nach Berlin zurückzukommen oder die Tournee abzubrechen.

In diesem Haus in der Gleimstraße in Berlin fand der Einsatz der Polizei in der Nacht statt. Im Dachgeschoss soll Till Lindemann wohnen.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Die Polizei gab an, dass die Einbrecher vermutlich über einen Nebeneingang des Mehrfamilienhauses auf das Dach gelangten und von dort in die Dachgeschosswohnung eindrangen. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei nicht sagen.

Ermittler der Kriminalpolizei haben Spuren gesichert.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch