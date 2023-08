Erster Schultag, Schultüte, Hausaufgabenheft... Der Start in die Schule ist ein großer Meilenstein für Kinder wie auch für die Eltern und Familie. Was zu beachten ist und welche Termine wichtig sind.

Wann ist in Brandenburg 2023 Einschulung?

Was muss ich beachten? Welche wichtigen Termine für die Schule gibt es?

Wann ist Einschulung in anderen Bundesländern?

Start in die Schule in Brandenburg 2023

In Brandenburg ist am 26. August 2023 Einschulung. Die Anmeldefrist für die Schule ist in den Bundesländern unterschiedlich. Im Land Brandenburg war die Anmeldefrist vom 1. Oktober 2022 bis zum 28. Februar 2023. Wenn Brandenburger Kita-Kinder vor dem 30. September sechs Jahre alt werden, beginnt am 1. August desselben Jahres für diese Kinder die Schulpflicht. So besagt es das Brandenburgische Schulgesetz § 37.

Folgende Ausnahmen von der Schulpflicht gibt es:

Ein Jahr später in die Schule: Wenn Eltern einen Antrag stellen, können schulpflichtige Kinder durch die Schulleitung für ein Schuljahr zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass sie nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können (§ 51 Absatz 2 Brandenburgisches Schulgesetz). Die Entscheidung erfolgt nach schulärztlicher Untersuchung und nach Beratung durch die Schule.

Was muss man vor der Einschulung beachten

Welche Grundschule für das Kind infrage kommt, erfährt man bei seiner Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Zur Anmeldung gibt es eine bestimmte Frist, die jedes Jahr bekannt gegeben wird. Das Kind muss persönlich bei der Schule zur Anmeldung vorgestellt werden.

Sprachstandfeststellung. Danach folgt die schulärztliche Untersuchung des Kindes. Ausführliche Zur Schul-Anmeldung mitzubringen ist der Bescheid der. Danach folgt diedes Kindes. Ausführliche Informationen rund um den Schul-Start bietet das Land Brandenburg auf dessen Webseite.

Schul-Start der Bundesländer 2023

Baden-Württemberg: 11. bis 22. September 2023

Bayern: 12. September 2023

Berlin: 2. September 2023

Brandenburg: 26. August 2023

Bremen: 19. August 2023

Hamburg: 29. August 2023

Hessen: 5. September 2023

Mecklenburg-Vorpommern: 26. August 2023

Niedersachsen: 19. August 2023

Nordrhein-Westfalen: 7. bis 8. August 2023

Rheinland-Pfalz: 4. September 2023

Saarland: 4. September 2023

Sachsen: 19. August 2023

Sachsen-Anhalt: 19. August 2023

Schleswig-Holstein: 30. August 2023

Thüringen: 21. August 2023

Wichtige Termine für das Schuljahr 2023/ 2024: